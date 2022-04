Au confluent de la saison de la grippe et celle des traumas, les urgences pédiatriques de Montréal vivent une pression rarement vue depuis le début de la pandémie en raison du déconfinement.

Vincent Larin La Presse

Jeudi, en après-midi, les taux d’occupation des urgences du CHU Sainte-Justine et de l’Hôpital pour enfants de Montréal s’élevaient respectivement à 138 % et 183 %, selon les données de Québec.

Avec 300 à 340 patients par jour, le nombre d’entrées aux urgences du CHU Sainte-Justine est bien élevé qu’en temps normal, indique le pédiatre et urgentiste Antonio D’Angelo.

« On ne voit presque jamais ces volumes, même pendant les périodes les plus achalandées comme Noël et durant la saison la grippe, à 300 patients [par jour] de façon soutenue, pendant plusieurs », explique-t-il au bout du fil.

La fin de l’hiver, toujours propice aux virus respiratoires, l’est d’autant plus cette année, après deux ans de pandémie où les Québécois ont maintenu leurs enfants « virtuellement » à l’abri des maladies, indique le Dr D’Angelo.

Une longue attente

Selon la directrice médicale du département d’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Laurie Plotnick, l’augmentation des contacts due au déconfinement a relancé la propagation d’autres virus respiratoires, dont l’influenza, après un hiver où la COVID-19 avait pris toute la place.

« C’est un mélange de tous les virus à cause du déconfinement. Aussi, en février, on a eu une baisse des cas de COVID, et là, ce qu’on voit, c’est une augmentation des autres maladies virales », précise-t-elle.

« Ça dépend des jours, mais c’est sûr que ça retourne au moins au niveau d’avant [la pandémie] » détaille la Dr Plotnick en rappelant que « l’année avant la pandémie, on était très occupé, particulièrement à l’hiver 2019. »

Qui plus est, ce trop-plein arrive au même moment que le début de la saison des « traumas », soit le moment où les jeunes reprennent les activités extérieures (vélo, trampolines, et autres) avec leurs risques inhérents. À ce niveau, la Dr Plotnick note une augmentation des entrées à l’urgence pour des traumas en comparaison aux deux dernières années.

Sans compter la fin du système « un appel, un rendez-vous », une ligne téléphonique mise en place l’automne dernier pour permettre aux parents montréalais d’obtenir rapidement une consultation médicale lorsque leur enfant était malade, qui a été débranché à la fin mars.

Conséquence : des parents restent pris dans la salle d’attente, parfois jusqu’à douze heures au CHU Sainte-Justine selon le Dr D’Angelo. « Quand on est face à une vingtaine ou trentaine de patients par heure, le triage devient difficile. On peut attendre très longtemps, les patients attendent ces temps-ci […] très longtemps », dit-il.

Une vague de gastro terminée

Il y a un mois à peine, les urgences pédiatriques de la métropole étaient aux prises avec une vague de cas de gastro-entérites, une situation qui semble toutefois se replacer, indique l’Hôpital pour enfants de Montréal.

À environ 5 % des entrées à l’urgence qui sont dus à cette inflammation de la paroi de l’estomac et de l’intestin, il s’agissait d’un niveau plus élevé que la normale pour le mois de mars. Depuis, la maladie a retrouvé son rythme prépandémie, explique la Dr Laurie Plotnick.

Pour la gastro-entérite, malgré le temps d’attente à l’urgence, il reste pertinent d’amener son enfant à l’hôpital à l’apparition de certains syndromes, rappelle-t-elle. Par exemple, en cas de signes de déshydratation comme l’absence de larmes, la bouche sèche, de la somnolence, une quantité moindre d’urine, de la diarrhée en quantité supérieure au liquide bu ou encore en cas de douleurs abdominales sévères.