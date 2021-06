L’accord vise le renouvellement de deux ententes collectives portant sur le financement et les conditions de prestation de services de ressources intermédiaire et de type familial pour enfants et pour adultes. 

Une entente de principe a été conclue entre Québec et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) au sujet du financement des services en ressources intermédiaires et de type familial.

Léa Carrier

La Presse

L’accord vise le renouvellement de deux ententes collectives portant sur le financement et les conditions de prestation de services de ressources intermédiaire et de type familial pour enfants et pour adultes. Son contenu doit demeurer confidentiel jusqu’à ce que le tout soit entériné par les membres de la FSSS-CSN.

Déjà, leur représentante syndicale Renée Desnoyers s’en réjouit. « Après plus d’une année de négociations difficiles, je suis heureuse d’annoncer que cette entente contient de substantielles améliorations des conditions de travail et d’exercice pour nos ressources », a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a salué le dénouement des négociations.

« Particulièrement au cours de la dernière année, plusieurs efforts ont été déployés dans ces milieux afin de protéger les usagers. Le dévouement et le professionnalisme de l’ensemble des équipes ont contribué à limiter la propagation du virus. Nous en sommes très reconnaissants », a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Pour la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, également signataire de l’entente, cette dernière « permettra d’améliorer la qualité des services et le mieux-être des usagers ainsi que de mieux répondre à l’évolution des besoins. »

« Elle reconnaît l’apport essentiel de ces ressources qui accueillent des usagers dans leur lieu principal de résidence, et ce, dans le continuum de services d’hébergement du réseau de la santé et des services sociaux », a indiqué Mme Blais.

Au Québec, on compte près de 1300 ressources de ce type, dont 754 destinées aux enfants et 514 aux adultes. En tout, elles accueillent tout juste 3313 usagers.

Rappelons que les syndicats de la FSSS – CSN pourraient mettre en application leur mandat de grève dès le début du mois de juin. Leur convention collective, échue depuis plus d’un an, n’a toujours pas été renouvelée en raison de négociations difficiles.