Santé

Plus de 10 ans après le début des travaux

Les dernières unités du mégahôpital du CHUM sont ouvertes

(Montréal) Plus de 10 ans après le début des travaux de son immense chantier, le mégahôpital du CHUM de Montréal s’apprête à ranger ses outils et à le déclarer « terminé ». L’ingénieur Jacques Morency s’est infiltré petit à petit dans le projet pour être sûr d’en faire partie quand il sortirait de terre. À l’aube de l’inauguration de sa dernière phase, il s’est remémoré chacune des étapes de sa construction et est aujourd’hui fier de voir que l’hôpital soigne la communauté, et des patients d’un peu partout au Québec.