(Ottawa) Les sénateurs ont approuvé à une écrasante majorité un projet de loi visant à élargir l’accès à l’aide médicale à mourir, avec des amendements qui assoupliraient l’accès encore plus que ce que propose le gouvernement.

Joan Bryden

La Presse Canadienne

Une version révisée du projet de loi C-7 a été adoptée par le Sénat par 66 voix contre 19, avec trois abstentions.

Le projet de loi vise à étendre l’admissibilité à l’aide à mourir aux personnes dont le décès naturel n’est pas raisonnablement prévisible, conformément à une décision de la Cour supérieure du Québec de 2019.

Les sénateurs ont approuvé cinq amendements, dont deux élargiraient encore plus l’accès.

L’un des amendements permettrait aux personnes qui craignent d’être diagnostiquées comme atteintes de démence ou d’autres affections érodant leurs compétences de faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

Un autre amendement imposerait un délai de 18 mois à l’interdiction prévue dans le projet de loi pour les personnes souffrant d’une maladie mentale, mais pas de maladie physique.

Jusqu’à ce que cette exclusion sur la maladie mentale soit levée, les sénateurs ont également approuvé un autre amendement pour préciser qu’elle ne s’appliquerait pas aux personnes souffrant de troubles neurocognitifs tels que la maladie d’Alzheimer.

Ils ont en outre amendé le projet de loi pour obliger le gouvernement à recueillir des données basées sur l’ethnie quant aux personnes qui demandent et reçoivent l’aide à mourir et à créer un comité parlementaire mixte dans les 30 jours suivant la sanction royale du projet de loi pour revoir le régime d’aide à mourir au Canada.

Le projet de loi revient en Chambre

La version révisée du projet de loi devra être renvoyée à la Chambre des communes, qui devra ensuite décider d’accepter ou de rejeter les amendements.

Le bureau du ministre de la Justice, David Lametti, n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur la version modifiée du projet de loi.

Comme les libéraux ne détiennent qu’une minorité de sièges à la Chambre des communes, au moins un des principaux partis d’opposition devra appuyer tout ce que le gouvernement décidera de faire avec les amendements.

Les conservateurs et les néo-démocrates ont déjà signalé qu’il est peu probable qu’ils appuieront les amendements du Sénat. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré qu’ils « méritent d’être examinés », mais a exprimé sa réticence à accepter les changements proposés par une chambre non élue qu’il considère comme illégitime.

Si certains ou tous les amendements sont rejetés, les sénateurs devront décider s’ils acceptent d’acquiescer à la volonté de la chambre élue ou s’ils s’entêteront avec leurs demandes.

Parce qu’ils sont nommés, les sénateurs s’en remettent généralement à la volonté de la chambre élue. Cependant, certains estiment qu’ils ont le devoir de rester fermes lorsque des droits constitutionnels fondamentaux sont en jeu.

Théoriquement, le projet de loi pourrait se promener à plusieurs reprises entre les deux chambres jusqu’à ce que la question soit résolue.

Le gouvernement veut que le projet de loi soit adopté avant le 26 février, le délai imposé par le tribunal.

Les Montréalais Nicole Gladu et Jean Truchon avaient contesté avec succès en Cour supérieure la disposition de l’ancienne loi fédérale sur l’aide médicale à mourir qui limitait la procédure aux personnes dont la mort naturelle est « raisonnablement prévisible ». Ni Mme Gladu ni M. Truchon ne se qualifiaient pour l’aide médicale à mourir à cause de ce critère de « mort raisonnablement prévisible ».

En septembre 2019, la juge Christine Baudouin a invalidé cette restriction, qui violait selon elle l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Le gouvernement fédéral a choisi de ne pas faire appel de la décision et le projet de loi C-7 vise à mettre la loi en conformité avec le jugement Baudouin.