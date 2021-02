Maltraitance au Québec

Deux fois plus de plaintes en un an

Le nombre de plaintes et de signalements pour maltraitance envers des aînés et d’autres adultes vulnérables a doublé au Québec en un an. Cette hausse ne signifie pas qu’il y a davantage de sévices et de négligences, disent des spécialistes. Une loi toute récente serait plutôt en train de braquer les projecteurs sur des problèmes souvent restés dans l’ombre.