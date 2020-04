Offre imprévue de Legault aux travailleurs de la santé

(Québec) Surprise à Québec : le gouvernement Legault veut renouveler au plus vite les conventions collectives de son plus gros groupe d’employés, les 200 000 travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, ceux-là mêmes qui sont au front contre la pandémie. Son offre, échelonnée sur trois ans : des hausses salariales liées à l’inflation et une reconduction des primes pour un an.