Cancers de l’ovaire et de l’endomètre : plus de 6 millions pour un test de dépistage précoce

Une équipe de chercheurs du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) vient d’obtenir une importante subvention pour finaliser un test de dépistage précoce des cancers de l’ovaire et de l’endomètre, qui pourrait sauver la vie de milliers de femmes chaque année au Canada.

Stéphanie Marin

La Presse canadienne

La subvention de 6,24 millions a été accordée par le Programme de partenariats pour les applications de la génomique.

Cet argent aidera à mener le test appelé « DOvEEgene » jusqu’à l’essai clinique final, après quoi il pourra être utilisé par les médecins et gynécologues dans leurs cabinets.

Ces cancers de l’ovaire et de l’endomètre sont des cancers dits « silencieux », parce qu’ils sont souvent diagnostiqués trop tard, lorsque le cancer s’est métastasé dans les organes vitaux.

Or avec ce test, les choses pourraient changer de façon importante d’ici quelques années seulement, puisque les taux de guérison sont supérieurs à 80 % lorsque ces cancers sont diagnostiqués aux stades I et II.

L’équipe de la Dre Lucy Gilbert, directrice du département d’oncologie gynécologique du CUSM et chercheuse principale à l’Institut de recherche du CUSM, veut mettre à la disposition des médecins de famille et des gynécologues, au cours des prochaines années, un test diagnostique capable de détecter plus de 70 % des cancers précoces de l’ovaire et de l’endomètre — avec un haut niveau de précision.

Ensemble, les cancers de l’endomètre et des ovaires touchent environ 10 000 femmes au Canada et sont responsables de plus de 3000 décès par année.