Enquête La Presse

Soins aux aînés

Droit dans le mur

La pandémie de COVID-19 a braqué les projecteurs sur les soins dispensés aux aînés. Avec raison : d’ici 2030, le quart de la population du Québec aura plus de 65 ans, et au rythme où les services se développent, on se dirige « droit dans un mur », estiment plusieurs experts. Pour eux, le Québec, qui fait piètre figure en matière de soins à domicile, doit décupler les services dispensés aux aînés. On devra aussi aller bien au-delà des seules maisons pour aînés, qui seront loin de répondre à la demande. Une enquête de Katia Gagnon et d’Ariane Lacoursière.