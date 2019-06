Alliance inédite en pédiatrie

Les quatre principaux centres de pédiatrie à Montréal s'unissent pour traiter plus rapidement leurs petits patients. L'union commencera par les maladies musculosquelettiques, qui touchent entre 5 % et 10 % des enfants québécois.

« Nous voulons diminuer l'attente avant la prise en charge, qui peut durer quelques mois », explique Stefan Parent, chirurgien orthopédiste et chercheur clinicien au CHU Sainte-Justine, en marge de la conférence de presse qui a eu lieu ce matin à l'Hôpital Shriners, au campus Glen du CUSM. « On pourra éviter les duplications de références, qui touchent entre 10 % et 20 % des patients. Ça va être plus efficace. Il y aura aussi des possibilités de partenariats en recherche. »

Outre Sainte-Justine et le Shriners, les partenaires de MUSCO (initiative pour les enfants ayant des troubles MUSculosquelettiques et nécessitant des soins Complexes) sont le Centre de réadaptation Marie-Enfant et l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le tout est financé par un don de 10 millions de la Fondation Mirella et Lino Saputo, le plus important de la Fondation jusqu'à maintenant. Il y a environ 450 transferts entre ces quatre centres chaque année.

Un premier projet de recherche qui bénéficiera de la mise en commun de tous les patients pour établir une même cohorte plus importante porte sur le traitement de la scoliose. Cette déformation de la colonne vertébrale est présentement traitée avec des fusions de vertèbres. « On veut essayer une nouvelle technique : au lieu de fusionner on va moduler la croissance, corriger sans fusion », dit le Dr Parent. Environ 3 % des enfants souffrent de scoliose.

D'autres projets de recherche permettront de mieux cibler les traitements en fonction des caractéristiques des patients. Une chercheuse évaluera aussi l'impact, au niveau du temps d'attente et du parcours des patients, de ce partenariat montréalais.

Éventuellement, le partenariat sera étendu à l'ensemble de la pédiatrie. « Nous avons commencé par les maladies muscolosquelettiques parce que c'est 90 % de la pratique chez nous au Shriners », explique Reggie Hamdy, chirurgien orthopédique et médecin chef, Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada.

Les patients dans le domaine musculosquelettique sont généralement suivis tout au long de leur croissance.