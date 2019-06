Des défibrillateurs dans toutes les écoles secondaires publiques

C'est une rencontre fortuite avec l'ancien ministre de l'Éducation Sébastien Proulx qui a fait bouger les choses. « J'ai été chanceux, je me suis approché agressivement et j'ai été agréablement reçu », se souvient le coloré D r Poirier.

« C'est réglé, je passe à autre chose ! » Cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Paul Poirier est visiblement satisfait. Après 10 ans de travail, le médecin a obtenu la confirmation officielle que les écoles secondaires publiques de la province seraient équipées d'un défibrillateur externe automatisé (DEA). Au total, 540 établissements publics seront touchés.

« Je n'ai rien à vendre, je ne suis pas un gars de santé publique, j'essaie juste de régler ça. »

- Le Dr Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

C'est fait. « Les fonds sont là », confirme Carole Nadeau, gestionnaire de projets pour la Fondation ACT au Québec, qui aide les écoles à implanter les appareils. « On ne peut pas leur envoyer un appareil avec lequel ils ne savent pas quoi faire. On fait ce suivi individuel », explique Carole Nadeau. Plus de 200 défibrillateurs ont été achetés grâce à une campagne de financement menée auprès des médecins québécois par le Dr Paul Poirier.

Cheval de bataille

Pourquoi avoir fait des défibrillateurs dans les écoles secondaires son cheval de bataille ? « Je suis cardiologue », répond-il en riant. Mais encore ? Au fil des années, le médecin dit les avoir « toutes entendues ».

« "Pourquoi tu veux mettre ça dans les écoles secondaires, Poirier ? Les jeunes n'écrasent pas dans les écoles secondaires !" J'ai dit : "Vous n'avez pas compris." »

« On va avoir une génération qui va être formée en RCR au moins une fois dans sa vie. Et dans ces gymnases-là, c'est des morons comme toi et moi qui écrasent en jouant au hockey Cosom. »

- Le D r Paul Poirier

« Bien des écoles sont comme des centres communautaires, confirme Carole Nadeau, de la Fondation ACT. C'est aussi pour les gens qui fréquentent l'école en soirée. »

Dans les régions où les ambulances parcourent de longues distances, la pertinence d'avoir de tels appareils n'est plus à prouver, dit le Dr Paul Poirier. « Dans le fin fond du Saint-Loin-Loin, quand ça prend de 25 à 30 minutes à l'ambulance pour se rendre, et qu'il y a 10 % de décès par minute, le patient, il est mort, dit-il. Il faut que ce soit sur place, c'est simple comme ça. »