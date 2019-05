Plus de 40% des décès liés au tabac dus à des maladies pulmonaires

Plus de 40 % des décès liés au tabac sont imputables à des maladies pulmonaires comme le cancer, les affections respiratoires chroniques et la tuberculose, rappelle l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, ce vendredi.

L'agence onusienne demande aux pays et aux partenaires de prendre davantage de mesures visant à protéger les gens contre l'exposition au tabac.

Le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué dans un communiqué que le tabac tue au moins huit millions de personnes chaque année. Des millions d'autres sont atteintes d'un cancer du poumon, de tuberculose, d'asthme ou d'une affection respiratoire chronique à cause du tabac.

En 2017, le tabac a tué 3,3 millions de fumeurs et de personnes exposées à la fumée des autres à cause de maladies respiratoires. Plus de 80 % de ces décès étaient dus à des affections respiratoires chroniques ou au cancer.

Plus de 60 000 enfants de moins de cinq ans meurent d'infections des voies respiratoires inférieures causées par le tabagisme passif, a dit l'OMS par voie de communiqué. Ceux qui atteindront l'âge adulte seront plus susceptibles de développer par la suite une broncho-pneumopathie chronique obstructive, une affection qui entraîne la production de mucus rempli de pus qui s'accumule dans les poumons et provoque une toux douloureuse et des difficultés respiratoires.

L'OMS invite instamment les pays à lutter contre l'épidémie de tabagisme. Ils peuvent, par exemple, s'efforcer de faire baisser la demande de tabac par l'intermédiaire de mesures fiscales, créer des espaces non-fumeurs et mettre en place des aides au sevrage.