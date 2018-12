Soins à domicile: «Il n'y en aura plus» de coupes, annonce Québec

« On va payer la facture parce que nous, on croit vraiment que les soins doivent se donner le plus possible à domicile », a affirmé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, mercredi.

Elle a envoyé une directive à tout le réseau à la suite des révélations de La Presse sur des coupes dans les soins à domicile au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal. L'établissement a expliqué que ses finances sont dans le rouge et que le budget pour le soutien à domicile est en voie d'être défoncé.

Danielle McCann lui envoie un message clair : « Allez-y, répondez aux besoins », et le gouvernement essuiera la facture.

« Ce qu'on voit dans un établissement comme le Nord-de-l'Île, et ça peut se passer ailleurs, c'est : "on a dépensé les sous qu'on nous avait donnés". Mais là il y a encore des besoins pressants ! Il y a des gens qui sortent de l'hôpital, il faut absolument qu'on donne les soins à domicile. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est : "vous ouvrez par rapport à ces demandes-là, répondez aux besoins de la population" », a expliqué la ministre.

« Il n'y en aura plus » de coupes dans les soins à domicile, a-t-elle ajouté. « Ça, c'est une façon de gérer de l'ancien gouvernement. Nous, c'est le gouvernement de l'accès, et spécialement en maintien à domicile. Les personnes sont mieux de rester à domicile, d'avoir des soins et des services chez elle, que d'aller à l'hôpital ou des institutions. »

Selon sa directive, tous les établissements du Québec sont invités à offrir les soins et les services à domicile nécessaires, quitte à dépasser le budget qu'on leur avait alloué. « On va répondre à tous les besoins. L'enveloppe va être là. On va mettre ce qu'il faut pour répondre aux besoins de la population », a-t-elle insisté.

Danielle McCann n'a pas fixé un plafond budgétaire pour les établissements. « On répond aux besoins. Nous allons accompagner les établissements et nous allons suivre les budgets, certainement. Mais il demeure que les soins doivent se donner majoritairement à domicile. »

Danielle McCann n'a pas chiffré le coût potentiel de son opération. « On va donner un budget important, stable », s'est-elle contenté de dire. « Notre engagement pendant la campagne électorale, c'est qu'on va faire des investissements importants dans les soins à domicile. »

Le cadre financier de la Coalition avenir Québec prévoit 200 millions de plus par année à compter de 2019. Le gouvernement Legault n'a toutefois pas annoncé d'ajout budgétaire pour les soins à domicile dans sa mise à jour économique lundi qui révélait des surplus beaucoup plus importants que prévu.