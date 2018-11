Abolition de postes: l'Institut Pinel revoit son plan, confirme McCann

La ministre est sortie de son mutisme, mercredi, après que le syndicat, le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) eurent dénoncé la décision de l'établissement d'abolir 37 postes de sociothérapeute.

Elle a expliqué être elle-même intervenue dans le dossier afin d'exiger que l'institut, qui fournit des soins en santé mentale aux personnes violentes, maintienne les sociothérapeutes en poste, ou les replace ailleurs dans le réseau.

Le 8 novembre dernier, la direction avait annoncé que le nombre de sociothérapeutes passerait de trois à deux par unité, la semaine. Les week-ends, il n'y aurait qu'un sociothérapeute par unité au lieu de deux. En revanche, il y aurait davantage d'infirmières et d'agents d'intervention.

La direction avait expliqué qu'elle voulait ainsi mieux recentrer sa mission, faire une « consolidation ». Les changements devaient entrer en vigueur en avril 2019.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 700 employés de l'établissement, dont 200 sociothérapeutes, avait déploré le fait que l'on réduise 37 postes de sociothérapeutes pour ajouter 37 postes d'agent d'intervention.

Ces agents d'intervention ont pour fonction d'assurer la sécurité, d'appliquer des contentions, par exemple, et d'intervenir de façon plus physique auprès des patients.

Devant la grogne, la ministre a finalement demandé à l'Institut Philippe-Pinel de refaire ses devoirs.

« Il s'agit de 37 intervenants, et on veut que ces intervenants-là soient replacés ou bien à Pinel ou dans le réseau, alors on a demandé à la direction générale de revoir son plan, ce qui va être fait », a-t-elle déclaré à son arrivée à la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

Le syndicat s'est montré tout de suite satisfait. « Il s'agit là d'un premier signal positif quant à la capacité d'écoute du nouveau gouvernement », a indiqué Sylvain Lemieux, président de la section locale 2960 du SCFP, dans un communiqué.

« C'est un geste qui positionne le nouveau gouvernement en dehors de l'ère libérale », a-t-il ajouté, en insistant toutefois sur la nécessité de maintenir les postes de sociothérapeutes à l'Institut Philippe-Pinel.