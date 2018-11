Cas de coqueluche dans une école de Sherbrooke

Agrandir

En général, l'infection se manifeste d'abord par une fièvre légère, un écoulement nasal, une rougeur des yeux et du larmoiement de même que par une toux qui devient plus forte et plus fréquente au bout de 7 à 14 jours. Les complications seraient plus graves et fréquentes chez les enfants de moins de 1 an.

Alain Roberge, archives La Presse