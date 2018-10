Accès aux dermatologues: un «dossier prioritaire», selon l'AMSDQ

L'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec (AMSDQ) se veut rassurante au lendemain de la publication d'un reportage à propos du site payant de télémédecine DermaGO et assure que l'accès à un dermatologue par la voie du système public de santé est « un dossier prioritaire » pour leur organisation.

« Nous travaillons activement et sans relâche pour faciliter l'obtention de consultations en dermatologie dans le système public », a fait savoir l'AMSDQ dans un communiqué publié vendredi. Ce matin, La Presse diffusait un reportage sur le site DermaGO, lancé par des dermatologues québécois, offrant des consultations payantes en ligne.

Lancé en décembre dernier, le site DermaGO, qui s'étend maintenant partout au Canada, permet de recevoir un avis médical par clavardage en moins de 72 heures et moyennant une somme de 180 dollars. Le service est également offert en 24 heures pour 250 dollars. Des cliniques hors Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) font également appel à DermaGO pour leur client.

L'AMSDQ estime au contraire que le service de télémédecine doit être couvert par la RAMQ « pour être offert à tous et pour assurer les suivis nécessaires avec les médecins de première ligne ». L'Association précise par ailleurs qu'un projet de télédermatologie est actuellement sur la planche à dessin.

Ce projet, élaboré avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, devrait être déployé au cours des prochains moins. « Il permettra aux médecins de famille et aux médecins spécialistes de consulter en ligne un dermatologue pour obtenir rapidement un diagnostic », écrit l'AMSDQ.

L'Association affirme enfin que la dermatologie « se prête bien » à la télémédecine, « mais que le cadre éthique et déontologique doit être soigneusement défini ».