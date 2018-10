Ottawa dépose un projet de loi sur l'équité salariale

En vertu du régime proposé, les employeurs devraient examiner leurs pratiques en matière de rémunération et veiller à ce que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Ce régime s'appliquerait à tous les employeurs de 10 travailleurs ou plus sous réglementation fédérale. Cela comprend bien sûr la fonction publique fédérale, les milieux de travail parlementaires et les cabinets ministériels, mais aussi les employeurs privés des secteurs des banques, des transports et des communications.

La loi obligerait les employeurs à établir un programme d'équité salariale dans les trois ans suivant son entrée en vigueur.

Les employeurs devraient également définir leurs différentes catégories d'emplois, évaluer le travail accompli et comparer ensuite les rémunérations associées à des emplois similaires, dominés respectivement par des hommes et des femmes.

Un commissaire à l'équité salariale serait par ailleurs nommé au sein de la Commission canadienne des droits de la personne pour jouer un rôle de sensibilisation et appliquer la loi. Son équipe serait chargée d'aider les employés à comprendre leurs droits et obligations, et de faciliter le règlement des litiges.