(Québec) Le Parti québécois (PQ) accuse la Coalition avenir Québec (CAQ) d’avoir rompu un engagement et de manquer de solidarité dans le dossier des publicités sur les plateformes de Meta, Facebook et Instagram.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Le gouvernement de la CAQ abandonne un de ses engagements, celui d’arrêter de financer Meta avec sa formation politique. […] J’ai entendu le premier ministre dire que Québec solidaire devrait changer son nom, ben la CAQ n’est pas solidaire », a lancé le député péquiste Pascal Bérubé en point de presse, mardi matin, à l’Assemblée nationale.

On apprenait lundi qu’après avoir vertement critiqué et taxé Québec solidaire (QS) et le Parti libéral du Québec (PLQ) de manquer de solidarité, la CAQ avait fait volte-face et recommencé à acheter de la publicité sur Facebook et Instagram.

La décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes de ses plateformes Facebook et Instagram, l’été dernier, a provoqué un important mouvement de boycottage dont faisait partie la CAQ.

Lors de l’élection partielle dans Jean-Talon, QS et le PLQ avaient décidé d’acheter de la publicité sur les plateformes de Meta, ce qui avait soulevé l’ire du premier ministre François Legault.

Le chef parlementaire solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a indiqué mardi matin ne pas être « surpris de la décision de la CAQ ». « Tous les partis sont dans le même bateau. Les médias eux-mêmes sont dans ce même bateau-là. Il y a des médias qui font de la publicité sur Facebook. […] On est tous pris dans cette dépendance-là et on va s’en sortir ensemble », a-t-il affirmé.

QS continue de faire de la publicité sur Facebook et Instagram.

Pour sa part, le PLQ assure ne plus avoir acheté de publicité sur les plateformes de Meta depuis l’élection partielle dans Jean-Talon et qu’il n’a pas l’intention de recommencer.

« C’est encore un double discours de la CAQ qui dit une chose et fait son contraire. François Legault est en perte de contrôle. Après autant de reculs, que vaut sa parole aujourd’hui ? », a indiqué le PLQ dans un message transmis à La Presse Canadienne.

Interpellé sur le sujet, le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a défendu la décision de son parti. « La très grande majorité des actions gouvernementales en matière de publicité se retrouve dans les médias québécois. Mais je pense que c’est important de se garder une marge de manœuvre pour être en mesure de rejoindre certaines populations », a-t-il dit.

La CAQ indique que ses publicités sont limitées à deux régions – le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent – et qu’elles ne dépasseront pas 10 % du budget publicitaire du parti.