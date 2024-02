Relations avec la Chine L’ambassadrice du Canada ignorée par Pékin

(Ottawa) Le froid diplomatique entre la Chine et le Canada est palpable jusqu’à l’ambassade du Canada à Pékin. Et selon un expert, cette marginalisation diplomatique risque de durer pendant quelque temps en raison du début des travaux de la Commission sur l’ingérence étrangère, qui examine notamment les activités d’ingérence de la Chine durant les élections fédérales de 2019 et de 2021.