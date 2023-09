(Ottawa) Les conservateurs préfèrent « attaquer des enfants » au lieu de gérer la crise du coût de la vie à laquelle de nombreux Canadiens font face, a lancé le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, lundi. Il réagissait à une résolution adoptée durant le week-end au congrès du Parti conservateur du Canada pour encadrer les transitions de genre des moins de 18 ans.

Il s’agit « d’une pente très glissante et très dangereuse » lorsque les politiciens se mettent à décider quels traitements sont acceptables ou non, selon lui. Les décisions entourant la transition de genre chez les mineurs doivent plutôt s’appuyer sur la science et « les meilleures pratiques afin d’assurer la sécurité de nos enfants ».

« Comme politicien, je ne sais pas quelle est la bonne intervention médicale pour les enfants, a-t-il dit en réponse à la question d’un journaliste. Je m’en remettrais aux professionnels de la médecine. »

Les politiciens abordent plutôt cette question « avec une idéologie aveugle », a-t-il dénoncé.

Les délégués conservateurs réunis à Québec vendredi et samedi ont adopté avec une forte majorité de 69,2 % une résolution pour interdire les interventions médicales ou chirurgicales « qui changent la vie des mineurs pour traiter la confusion ou la dysphorie de genre ».

La résolution a donné lieu à quelques échanges musclés. « Le Canada nous regarde », a lancé un délégué qui invitait ses pairs à rejeter la résolution qui, de toute façon, concerne un dossier qui relève de la compétence des provinces. Mais une autre déléguée a insisté pour dire qu’il était crucial de « protéger nos enfants ».

« Alors que nous sommes actuellement aux prises avec une crise du coût de la vie, que les gens n’ont pas les moyens de faire leur épicerie, qu’ils ne peuvent pas trouver un logement abordable, le Parti conservateur s’intéresse davantage aux toilettes où les gens vont, a-t-il demandé.

« Ils veulent s’en prendre aux enfants et aux soins qu’ils reçoivent plutôt qu’à faire face à la véritable crise qui nous attend ? »

Jagmeet Singh était de passage lundi avant-midi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour rencontrer des étudiants touchés par la crise du logement. Le coût d’un 3 1/2 là-bas s’élève à plus de 1800 $ par mois, selon le NPD, et le taux d’inoccupation est de seulement 1 %.

Jagmeet Singh propose de réserver l’attribution de permis d’études aux établissements universitaires qui prouvent qu’ils ont des logements abordables. Il préconise également la construction d’un plus grand nombre d’unités dont le coût serait partagé entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Il suggère également un incitatif financier pour la transformation de bureaux vides en logement à moindre coût.

Avec Joël-Denis Bellavance