Immigration francophone

Ottawa doit revoir sa cible à la hausse, dit le ministre Roberge

(Ottawa) Avec une cible d’immigrants francophones déjà trop basse à 4 %, que le gouvernement fédéral échoue à atteindre année après année, il est plus que temps qu’Ottawa redresse la barre et revoit cette cible à la hausse, estime le nouveau ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-François Roberge.