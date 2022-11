(Ottawa) La sécurité à la Commission sur l’état d’urgence a été haussée d’un cran pour le témoignage du premier ministre Justin Trudeau, vendredi. Tous les membres du public et les journalistes qui assistent à l’audience ont été passés au peigne fin par des agents de sécurité. Leurs effets personnels font l’objet d’une fouille parfois digne d’Unité 9.

L’enquête publique menée par le juge Paul Rouleau vise à déterminer si le recours historique à la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin au « convoi de la liberté » et les blocages de postes frontaliers ailleurs au pays était justifié.

La Commission a entendu 75 témoins à ce jour, dont la ministre des Finances et vice-première ministre Chyrstia Freeland, qui a livré sa version des faits jeudi. Elle a affirmé qu’elle craignait que les États-Unis imposent des mesures protectionnistes en réaction au blocage du pont Ambassador, à Windsor en Ontario, ce qui aurait eu un effet domino sur l’économie canadienne.

Elle a soutenu qu’elle considérait l’impact des convois de camions sur les corridors commerciaux comme une menace à la sécurité nationale. La Loi sur les mesures d’urgence fait plutôt mention d’espionnage et de sabotage, d’ingérence étrangère, d’usage de violence grave et d’activités qui visent à renverser le gouvernement, et ne contient aucune mention de l’économie.

Les ministres, hauts fonctionnaires du gouvernement et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ont soutenu durant leurs témoignages qu’ils avaient une interprétation plus large du concept de menace à la sécurité nationale.