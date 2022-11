(Ottawa) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, a recommandé au premier ministre Justin Trudeau de déclarer l’état d’urgence, même s’il estimait que les convois de camions à Ottawa et ailleurs au pays ne constituaient pas une menace à la sécurité nationale.

Cette déclaration étonnante se trouve dans l’un des comptes-rendus présentés en preuve à la Commission sur l’état d’urgence lundi, lors du témoignage de M. Vigneault.

D’une part, le SCRS estimait que le recours à la Loi sur les mesures d’urgence risquait « d’enflammer » davantage certains groupes ou individus extrémistes anti-gouvernement. De l’autre, son directeur a recommandé au gouvernement le 13 février de déclarer l’état d’urgence. Le gouvernement annonçait son recours à cette législation d’exception le lendemain après-midi.

Le SCRS surveillait alors certains individus qui participaient au « convoi de la liberté » et aux blocages de postes frontaliers ailleurs au pays, mais il ne considérait pas ces manifestations comme une menace à la sécurité nationale. La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité énonce un certain nombre de critères pour évaluer une menace à la sécurité nationale. Parmi ceux-ci, l’espionnage et le sabotage, l’ingérence étrangère, l’usage de la violence grave et des activités qui visent à renverser le gouvernement.

Cette même définition est reprise dans la Loi sur les mesures d’urgence, mais M. Vigneault est venu à la conclusion qu’elle pouvait être interprétée de façon plus large dans cette législation.

Plus de détails à venir.