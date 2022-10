(Ottawa) Le Canada a dépêché une mission de reconnaissance en Haïti afin de déterminer l’aide et les outils qui devraient être fournis aux forces de sécurité haïtiennes pour rétablir l’ordre et lutter efficacement contre les gangs de rue qui sèment la terreur dans le pays.

Joël-Denis Bellavance La Presse

La crise humanitaire qui sévit en Haïti a été l’un des principaux sujets à l’ordre du jour durant la rencontre de deux heures entre la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le secrétaire d’État américain Antony Blinken, en visite officielle de deux jours au pays.

Au terme de cette rencontre, Mme Joly a affirmé que le Canada, qui fait l’objet de pressions de la part des États-Unis pour diriger une possible force d’intervention internationale en Haïti, juge important avant toute chose de faire « une bonne évaluation de la situation sur le terrain. »

« Nous avons envoyé une équipe d’évaluation pour qu’elle puisse constater le niveau d’organisation de la police haïtienne et également constater la situation en matière de sécurité, et déterminer les outils dont dispose le gouvernement haïtien pour lutter contre ces gangs criminalisés. Nous examinons différentes options, mais nous voulons nous assurer de faire une bonne évaluation de la situation », a déclaré la ministre Joly lors d’une conférence de presse avec son homologue américain.

La responsable de la diplomatie canadienne a aussi soutenu que les mesures que pourrait prendre la communauté internationale doivent avoir le soutien de la population haïtienne.

« Je l’ai dit à maintes reprises. Il faut que ce soit une solution qui provienne de la population haïtienne et pour la population haïtienne. […] Le Canada a toujours été un très bon ami pour Haïti. Nous avons de très bonnes relations », a-t-elle indiqué.

Haïti est plongé dans un véritable chaos social et politique depuis quelques mois et le Canada et ses partenaires des Amériques tentent de tenter de l’en extirper. Récemment, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé d’imposer des sanctions contre les gangs de rue qui sèment la terreur en Haïti de même qu’à leurs commanditaires.

Mme Joly a réitéré l’urgence de conclure une trêve humanitaire afin de mettre fin au blocage du terminal de Varreux, à Cité-Soleil. Ce blocage a des effets désastreux. En plus de perturber les activités quotidiennes, il prive les hôpitaux et les ambulances de carburant et les empêche ainsi de fonctionner normalement, en plus de forcer les entreprises de traitement et de distribution d’eau à interrompre leurs activités.

« Dans l’immédiat, nous avons besoin d’une trêve humanitaire pour rétablir l’approvisionnement d’essence et d’eau et cela va permettre au peuple de combler leurs besoins et aux hôpitaux de répondre à la crise du choléra », a-t-elle souligné.

À ses côtés, le secrétaire d’État Antony Blinken a soutenu que la situation est « insoutenable » en Haïti en raison de l’aggravation de la pénurie de nourriture, le retour du choléra et les gangs qui terrorisent les civils.

« La situation est tout simplement insoutenable. Nous saluons le leadership du Canada dans la création de fonds communs des Nations unies pour renforcer la sécurité des citoyens et dans le transport aérien des équipements vital pour la sécurité. Les États-Unis sont un partenaire et nous continuerons à travailler ensemble pour rallier le soutien international afin d’aider le peuple haïtien », a-t-il dit.