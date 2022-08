(Ottawa ) Le premier ministre Justin Trudeau procédera à un léger remaniement de son cabinet mercredi afin de remplacer la ministre des Pêches et Océans, Joyce Murray.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Selon des informations obtenues par La Presse, Mme Murray, qui représente la Colombie-Britannique à la table du cabinet, a exprimé le désir de quitter ses fonctions pour des raisons de santé.

Ce remaniement interviendra une semaine avant la tenue d’une retraite du cabinet à Vancouver, qui aura lieu du 6 au 8 septembre. Cette retraite est l’occasion de faire le point sur les priorités législatives du gouvernement en prévision de la rentrée parlementaire du 19 septembre.

Cette rentrée parlementaire s’annonce mouvementée : les libéraux de Justin Trudeau se préparent discrètement à l’arrivée en scène de Pierre Poilievre comme chef du Parti conservateur et leader de l’Opposition officielle à la Chambre des communes. La course à la direction du Parti conservateur connaîtra son dénouement le samedi 10 septembre. M. Poilievre, qui est considéré le meneur, selon la majorité des observateurs, affronte quatre autres candidats : l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, les députés de l’Ontario Leslyn Lewis et Scott Aitchison, ainsi que l’ancien député provincial de l’Ontario, Roman Baber.

PHOTO DUSTIN PATAR, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Joyce Murray, ministre des Pêches et Océans

Élue pour la première fois en 2018, Mme Murray représente la circonscription de Vancouver-Quadra, considérée comme un bastion libéral. Elle a précédemment exercé les fonctions de ministre du Gouvernement numérique et de présidente du Conseil du Trésor.

Mme Murray, qui est âgée de 68 ans, a aussi siégé à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Si M. Trudeau respecte sa pratique de nommer un cabinet paritaire, comme il le fait depuis qu’il est devenu premier ministre en 2015, il devrait nommer une femme pour remplacer Mme Murray au cabinet.

Il a été impossible de savoir qui remplacera Mme Murray. Cette dernière brillait d’ailleurs par son absence, mardi, alors que la Garde côtière canadienne tenait une cérémonie officielle d’ouverture de sa nouvelle base de la baie Hardy, située à Port Hardy, en Colombie-Britannique. En plus de l’inauguration de l’installation, il y a eu une cérémonie pour accueillir officiellement le NGCC Pachena Bay au sein de la flotte.

Il s’agira du premier changement au cabinet depuis la réélection des libéraux aux élections fédérales de septembre 2021.