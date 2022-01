(Québec) La contribution santé que souhaite imposer le gouvernement Legault aux non-vaccinés risque de créer une « brèche » dans l’accès universel aux soins de santé, une valeur au centre de notre système actuel, craint Dominique Anglade. À quelques jours de la rentrée parlementaire, la cheffe libérale voit difficilement comment sa formation pourrait être en faveur d’une telle mesure.

Fanny Lévesque La Presse

Le gouvernement Legault a promis de déposer un projet de loi dès le début de la prochaine session parlementaire - la dernière avant les prochaines élections - pour débattre des modalités de l’imposition d’une contribution santé pour les Québécois non vaccinés. Mais déjà, la mesure ne fait pas l’unanimité. Peu de détails sur son application ont par ailleurs été dévoilés jusqu’à présent par le gouvernement.

« Honnêtement, je ne vois pas, a priori, comment on va être en faveur d’une telle mesure », a lancé la cheffe libérale au deuxième jour du caucus pré-sessionnel de sa formation. « Je vais vraiment vouloir regarder [les implications] d’un point de vue éthique, d’un point de vue légal et d’efficacité et surtout, lorsqu’on regarde les valeurs et le glissement que ça pourrait amener par rapport à notre système universel. »

Dominique Anglade craint que la mesure vienne ainsi « ouvrir une brèche sur une catégorie d’individus », ce qui éloignerait le Québec de l’universalité des soins. « C’est une valeur importante », a martelé la cheffe de l’opposition officielle. Selon elle, le gouvernement Legault fait « diversion » et « improvise » avec cette proposition qui sera difficilement réalisable.

« Ces questions-là soulèvent un gros doute quant à la faisabilité par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement de la CAQ », a ajouté Mme Anglade.

Gabriel Nadeau-Dubois a aussi dénoncé l’imposition d’une contribution santé lors d’une entrevue accordée à La Presse. Le chef parlementaire de Québec solidaire estime que l’approche punitive du gouvernement Legault envers les non-vaccinés est contre-productive, divise et ne bénéficiera qu’aux conservateurs d’Éric Duhaime.

Dominique Anglade, dans une réponse en anglais, a indiqué que la question n’était pas de savoir à qui profiterait une telle mesure, mais plutôt de « faire la bonne chose » pour la société.

Selon plusieurs sondages récents, cette contribution santé qui sera exigée des personnes non vaccinées est assez populaire. Elle rallie 65 % des répondants d’un sondage CROP-La Presse publié le 21 janvier. La contribution n’a toujours pas été chiffrée par le gouvernement. Le groupe des Médecins québécois pour le régime public a rejeté l’annonce d’une « contribution » pour les adultes non vaccinés.