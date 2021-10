Les co-porte-paroles de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, étaient de passage dans une librairie de Wendake, vendredi matin, pour proposer une loi sur les langues autochtones, qui serait élaborée entre le gouvernement québécois et les 11 nations autochtones.

(Québec) Le Grand chef de Wendake, Rémy Vincent, dénonce « le manque de respect flagrant » de Québec solidaire, qui a procédé à une annonce en territoire huron-wendat sur les langues autochtones, vendredi. Il affirme que la formation n’a pas averti la nation au préalable. La co-porte-parole, Manon Massé, lui a offert ses excuses.

Les co-porte-paroles de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, étaient de passage dans une librairie de Wendake, vendredi matin, pour proposer une loi sur les langues autochtones, qui serait élaborée entre le gouvernement québécois et les 11 nations autochtones. La formation politique réclame un statut particulier pour ces langues, dont la survie est menacée.

Mais voilà que quelques minutes après l’annonce, le Grand chef de Wendake, Rémy Vincent, a écorché Québec solidaire dans une publication sur Facebook, qui relayait le communiqué de presse de la formation.

« Québec solidaire a procédé à une annonce à Wendake ce matin sans avertir la Nation huronne-wendat, un manque de respect flagrant. La Nation huronne-wendat tient à mentionner que le Conseil national autochtone [de Québec solidaire] et les positions exprimées par celui-ci au nom de Québec solidaire ne peuvent en aucun cas constituer une consultation », écrit le chef Vincent.

« Seules les communautés ou les nations ont l’autorité de se prononcer sur nos langues et de façon encore plus globale sur toutes questions relatives à nos cultures. Les partis politiques doivent consulter les Nations quand vient le temps de proposer des initiatives aussi importantes en lien avec la préservation de nos langues autochtones. J’invite les leaders de Québec solidaire à consulter véritablement les Nations autochtones, et ce, dès maintenant », a-t-il ajouté sur le réseau social.

Dans une réponse sur Twitter, Mme Massé a expliqué que « son bureau avait échangé jeudi avec le Conseil de la Nation huronne-wendat » au sujet de sa visite dans la communauté. « J’aurais dû le faire avant et je m’en excuse auprès du Grand Chef Vincent. Merci encore une fois à Daniel et Cassandre Sioui de la librairie Hannenorak pour leur accueil ! », a-t-elle écrit.

Elle a aussi indiqué avoir des discussions avec « des acteurs autochtones, dont le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, des institutions d’éducation et [leur] Commission nationale autochtone, qui ont rappelé que l’enjeu des langues autochtones relève des nations autochtones. »

Propositions pour les langues autochtones

Alors que les consultations sur la réforme de la loi 101 ont pris fin jeudi, Québec solidaire a proposé vendredi l’élaboration d’une loi distincte pour protéger les langues autochtones au Québec. La formation politique réclame un statut particulier pour ces langues, dont la survie est menacée.

La formation propose la création d’une « Maison des langues autochtones » qui serait l’équivalent de l’Office québécois de la langue française. « De donner un statut particulier aux langues autochtones n’enlève rien à la seule langue officielle du Québec : le français », a fait valoir vendredi la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, en conférence de presse.

La loi, telle que proposée par Québec solidaire, reconnaîtrait un statut particulier aux langues autochtones et établirait les droits linguistiques des Premières Nations dans les services publics québécois, par exemple sur le plan de l’affichage dans les palais de justice et des traducteurs dans les hôpitaux. Ces dernières propositions font partie des « appels à l’action » de la commission Viens.

« Il y a une urgence d’agir. Si les langues autochtones sont aussi fragiles, il ne faut jamais oublier que ce n’est pas par hasard, rappelons-nous que dans les pensionnats, c’était interdit pour les Autochtones de parler leur langue », a souligné Mme Massé. « Les communautés ont des institutions, des programmes. On ne veut pas réinventer la roue. Ce qu’il faut, c’est, de façon importante, faire du rattrapage des siècles d’assimilation qu’on leur a imposés », a-t-elle ajouté.

La proposition de Québec solidaire survient après deux semaines de débats sur la reconnaissance du racisme systémique. La coroner qui a fait enquête sur la mort de Joyce Echaquan a recommandé mardi que le gouvernement en reconnaisse l’existence. Québec n’y donnera pas suite, mais le premier ministre François Legault a promis des actions pour enrayer le racisme, la discrimination et les préjugés.

« M. Legault nous dit qu’il ne veut pas jouer sur les mots, qu’il veut de l’action. Très bien. Je le prends au mot. Montrez, M. Legault, que vous parlez le même langage et que vous êtes prêt à passer à l’action », a lancé Mme Massé.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, s’est dit « surpris », mais « heureux » de la proposition de Québec solidaire. Il a promis de travailler « pour le bien-être des Autochtones, la protection et la valorisation des langues et des cultures ».

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) a dénoncé que la réforme de la loi 101 perpétue « les effets dévastateurs que la politique d’assimilation linguistique au sein de la Charte [de la langue française] a sur nos enfants, nos langues, notre culture et nos communautés ». L’APNQL a invité le gouvernement Legault à « faire preuve d’audace et à tenir compte de la réalité des Premières Nations en incluant dans le projet de loi 96 des dispositions qui favoriseraient leurs langues ancestrales ».

Québec a déjà fait savoir qu’il n’a pas l’intention de profiter de son projet de loi 96 sur la protection de la langue française pour donner un statut particulier aux langues autochtones.

L’Assemblée nationale a reconnu dans une motion adoptée en juin que « plusieurs langues autochtones sont menacées de disparition » et que le gouvernement du Québec « a une part de responsabilité à assumer » à l’égard de leur protection et promotion.