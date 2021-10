(Ottawa) Un dépouillement judiciaire aura lieu dans la circonscription de Brome-Missisquoi, où la libérale Pascale St-Onge avait été déclarée gagnante par 197 voix.

Mélanie Marquis La Presse

C’est le Bloc québécois, dont la candidate, Marilou Alarie, est arrivée en deuxième place, qui avait formulé la demande de dépouillement judiciaire.

Un peu plus tôt cette semaine, un recomptage a fait changer un siège de couleur : dans Châteauguay-Lacolle, la victoire initialement attribuée au bloquiste Patrick O’Hara est allée à la libérale Brenda Shanahan. Elle a gagné par 12 petites voix.

Jeudi soir, on a appris que la victoire de l’éthicien René Villemure, du Bloc québécois, était confirmée dans la circonscription de Trois-Rivières. Il a eu le dessus sur son rival conservateur Yves Lévesque par 83 voix et non par 92 voix, comme l’indiquait le dépouillement initial.

En vertu des résultats actuels, le Québec est représenté à la Chambre des communes par 35 libéraux, 32 bloquistes, 10 conservateurs et un néo-démocrate. Il s’agit de la même configuration qu’au moment de la dissolution du Parlement, en août dernier.

La circonscription de Brome-Missisquoi était détenue par la libérale Lyne Bessette. L’ancienne olympienne a annoncé son départ un mois avant le déclenchement de l’élection, pour des raisons personnelles. Elle aura été en poste pendant un seul mandat, de 2019 à 2021.