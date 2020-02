Course à la direction du PQ: Nantel deviendrait membre jeudi

(Québec) Guy Nantel signera jeudi sa carte de membre du Parti québécois (PQ) à la permanence du parti, à Montréal, et annoncera s’il se lance ou non dans la course à la direction.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

La direction du PQ a prévenu les autres candidats déclarés dans la course que l’humoriste viendrait signer sa carte de membre. Certains étaient surpris d’apprendre que M. Nantel allait faire une annonce à la permanence du parti, qui doit rester neutre pendant une campagne au leadership.

Au parti, on a assuré les candidats dans la course qu’aucun soutien technique (micros, salle de conférence ou autre) ne serait octroyé à Guy Nantel pour son annonce. Il pourrait toutefois utiliser le hall de l’édifice pour faire une mêlée de presse.

Plus tôt mercredi, L’équipe des communications de l’humoriste a fait parvenir à La Presse un communiqué qui indique que M. Nantel rencontrerait les médias à la permanence du parti, à 10 h. Toutes autres questions ont ensuite été redirigées vers le militant péquiste Christian Généreux ou vers l’adresse courriel « EquipeGuyNantel ».

Des militants péquistes proches de Guy Nantel ont affirmé ne pas être au courant de la décision finale de l’humoriste. Mais s’il se lance, il aura « une armée » de sympathisants pour l’appuyer dans sa campagne.

Le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul Saint-Pierre Plamondon et l’enseignant Frédéric Bastien ont déjà annoncé qu’ils se présentaient dans la course à la direction du PQ.

Le prochain chef du parti sera élu le 19 juin prochain, mais Guy Nantel est en spectacle ce soir-là à Brossard. En date de mercredi matin, ce spectacle était toujours à l’affiche.