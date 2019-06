Personnalité de la semaine : Leylah Annie Fernandez

Puis, à 10 ans, elle tranche : ce sera le tennis, un sport que sa mère, dit-elle, a toujours aimé.

Elle a du talent, gagne des compétitions.

Relation avec Tennis Canada

Le parcours s'est ensuite un peu compliqué avec un saut à Tennis Canada chez les juniors, l'académie de tennis, puis un retour à temps plein auprès de son père, qui est passé du soccer au tennis. Maintenant, elle est toujours avec lui et a de nouveau de bons liens avec Tennis Canada, qui l'aide de différentes façons.

« Je suis fière d'être Canadienne et de représenter le Canada », dit-elle.

Néanmoins, elle s'entraîne sur des courts publics en Floride, ou parfois à la ProWorld Tennis Academy.

Où Leylah Annie Fernandez se voit-elle dans cinq ans ? Elle aimerait figurer parmi les 30 meilleures de la Women's Tennis Association, principale association de joueuses professionnelles dans le monde.

« Peut-être l'an prochain parmi les 100 meilleures ? On ne sait jamais. »

Elle aimerait suivre les traces de son idole, la Belge Justine Henin. « C'est mon modèle, car, quand je la regarde jouer, c'est très différent. Elle est très intelligente, en plus d'être douée et rapide. »

Du côté des hommes, ses idoles s'appellent Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Mais elle ne les croisera pas cet été, puisqu'elle sera sur des circuits canadiens.

L'athlète aimerait bien sûr retourner un jour à Roland-Garros. Ainsi qu'à Wimbledon, où elle a bien apprécié le style à l'ancienne, avec les traditions respectées à la lettre, les vêtements tout blancs, le gazon parfait. « C'est une sensation très différente », dit-elle au sujet du célèbre tournoi britannique.

Mais son meilleur titre, elle l'a remporté sur la terre battue du grand tournoi français le 8 juin dernier. Encore bravo.

Leylah Annie Fernandez en quelques choix

Un film : Lucky Number Slevin de Paul McGuigan

Un livre : « Je ne lis pas beaucoup de livres, mais j'aime Venus and Serena - My Seven Years as Hitting Coach for the Williams Sisters de Dave Rineberg. »

Un personnage historique : Harry Jerome, coureur canadien du 100 m. « Il a accompli de grandes choses et a battu des records incroyables. »

Un personnage contemporain : « J'admire beaucoup ma mère. Elle est très forte et courageuse, et je ne pense pas qu'une autre mère aurait fait les sacrifices qu'elle a faits pour nous soutenir, ma soeur et moi, pour qu'on joue au tennis. »

Une phrase : « J'en ai deux, en anglais : Say what you mean, mean what you say et It's better to burn out, than to fade away. »

Une cause : « J'aimerais un jour inspirer d'autres jeunes et leur faire voir que tout est possible, que ça va être difficile, mais qu'ils peuvent réussir dans leur rêve. Un jour, j'aimerais aider les enfants dans leur sport. »