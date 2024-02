(Ottawa) Les ministres provinciaux, territoriaux et fédéraux chargés des interventions d’urgence ont conclu deux jours de réunions à Ottawa.

Anja Karadeglija La Presse Canadienne

Cela comprenait des discussions sur la prochaine saison des incendies de forêt, qui commence déjà tôt en Alberta.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, a déclaré que les incendies de forêt de cette année pourraient être encore pires que l’année dernière.

« Ce matin, nous avons reçu une mise à jour alarmante, mais pas surprenante, sur la prochaine saison des incendies de forêt. Nous avons été avertis que nous devions nous préparer au pire », a annoncé M. Sajjan mercredi. Les premiers rapports suggèrent que la saison des incendies de forêt de cette année pourrait être pire que la précédente. »

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Harjit Sajjan

Il a expliqué que les discussions de deux jours entre les ministres n’ont pas nécessairement abouti à une nouvelle stratégie, mais à une coordination ciblée pour être plus réactifs.

Le ministre Sajjan a ajouté que cela implique de veiller à ce que toutes les provinces et tous les territoires connaissent tous les outils dont ils disposent afin de pouvoir réagir rapidement.

Il a déclaré que les politiciens tiraient également les leçons de l’année dernière, la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée au Canada.

Cela inclut la détection précoce des incendies réactivés pour prendre des mesures avant qu’ils ne puissent nuire à une ville et des mesures aussi simples que de s’assurer que les meubles de patio inflammables sont éloignés du chemin.

Harjit Sajjan a noté que les ministres ont également rencontré des dirigeants autochtones.

« Nous devons nous améliorer de plus en plus, et je pense que nous l’avons fait, en utilisant leurs connaissances locales. »