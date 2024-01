(Ottawa) Le gouvernement libéral fédéral actuel tente de se démarquer de celui qui aurait conspiré avec l’Australie pour affaiblir le texte des Nations unies sur les peuples autochtones au début des années 2000.

La Presse Canadienne

Des documents récemment publiés par le cabinet australien datant de 2003 montrent que les deux pays ont travaillé ensemble pour proposer une version plus douce de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

La déclaration énonce les droits des peuples autochtones, y compris l’autodétermination, la préservation de la langue et de la culture, interdit le retrait forcé des terres ou territoires et exige que les États consultent les peuples autochtones.

Les changements proposés par l’Australie et le Canada auraient supprimé les références à la restitution des terres, au génocide culturel et à la démilitarisation, réduisant ainsi considérablement la portée et l’impact potentiel de la version finale.

L’idée d’un texte alternatif plus favorable à l’État est née du gouvernement libéral de Jean Chrétien, indiquent les documents, et a été soutenue par l’Australie à l’époque.

Chaque gouvernement libéral est différent, a déclaré à La Presse Canadienne la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, ajoutant que chaque acte de colonisation et d’atteinte aux droits des Autochtones laisse une « tache » sur le pays.

« Les peuples autochtones des Premières Nations méritent bien plus que cela, et c’est ce que nous essayons de faire en tant que gouvernement libéral », a déclaré Mme Hajdu.

Les documents, divulgués pour la première fois par le journal The Guardian, montrent que les deux gouvernements ont travaillé en secret pour affaiblir la déclaration, tout en reconnaissant que leurs efforts se heurteraient à une forte opposition autochtone.

Les archives indiquent que le but de l’exercice était de contrer le projet original et de l’empêcher « d’atteindre le statut de droit international coutumier ».

« Notre approche a consisté à discuter du texte alternatif uniquement avec les États clés qui semblent partager nos points de vue et nos préoccupations, indiquent les documents. L’Australie et le Canada ont contacté les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Norvège pour les inviter à participer aux négociations Australie-Canada. »

Une note du conseil des ministres d’août 2002 indiquait que le Canada considérait l’Australie comme son partenaire le plus prometteur dans cette entreprise et que le Canada était prêt à y consacrer « des ressources importantes ».

Les actions des deux pays, qui ont débuté en 2002, étaient susceptibles d’être critiquées par les groupes autochtones pour avoir travaillé de « manière bilatérale et non transparente », indiquent les documents.

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été amendée avant d’être adoptée par l’ONU en 2007 – le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis étant les seuls pays à voter contre.

Le gouvernement australien a approuvé la déclaration en 2009 ; l’année suivante, le gouvernement conservateur de Stephen Harper l’a approuvée comme un « document ambitieux » plutôt que comme un document juridiquement contraignant.

Le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau a adopté une loi en 2021 pour donner force de loi à la déclaration, ce que Mme Hajdu a souligné mardi après une annonce sur la réserve d’Eden Valley, au sud-ouest de Calgary.

« Nous nous sommes bien éloignés des premières pensées des dirigeants élus de tous bords qui cherchaient à saper et à affaiblir les droits des Autochtones dans ce pays », a-t-elle déclaré.

Une déclaration publiée plus tard mardi par Mme Hajdu et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, cherchait à redorer la réputation du gouvernement Trudeau en tant qu’allié autochtone engagé.

« Tout au long de l’histoire, les gouvernements canadiens successifs se sont trompés lorsqu’il s’agissait de faire progresser les droits autochtones et l’autodétermination, et notre gouvernement a travaillé dur pour changer cela », peut-on lire.

La défense des peuples autochtones a joué un rôle important dans la victoire électorale des libéraux en 2015, survenue à un moment où les conservateurs de Stephen Harper au pouvoir avaient la réputation de faire exactement le contraire.

Le vaste mouvement de protestation « Idle No More » a fait la une des journaux pendant des mois en 2012 et 2013, en partie en réponse au projet de loi C-45, également connu sous le nom de Loi sur l’emploi et la croissance – une législation que les critiques autochtones considéraient comme une atteinte à leurs droits.

Le mouvement s’est développé pour englober plus largement les droits environnementaux et autochtones et a obtenu un large soutien parmi les peuples autochtones à travers le pays et dans le monde.

Aujourd’hui, après huit ans au pouvoir, les libéraux fédéraux se retrouvent confrontés aux critiques des peuples autochtones, un peu comme celles auxquelles leurs prédécesseurs ont été confrontés.

Mais les efforts vers la réconciliation sont loin d’être terminés, ont déclaré Patty Hajdu et Gary Anandasangaree dans leur communiqué.

« Nous continuerons à aider à réparer les torts du passé, à être inébranlables dans la recherche de la vérité et à travailler à réparer les relations, ont-ils déclaré, afin que nous puissions parcourir ensemble le chemin de la réconciliation. »