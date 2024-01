(Edmonton) L’ancienne première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a annoncé son départ de la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) provincial.

Dean Bennett La Presse Canadienne

Mme Notley, cheffe de l’opposition officielle, a indiqué qu’une course à la direction serait organisée et qu’elle resterait à la tête du parti jusqu’à ce qu’un remplaçant soit choisi.

Cela signifie qu’elle siégera toujours à l’Assemblée législative albertaine ce printemps.

Celle qui a passé près d’une décennie à la tête du NPD de l’Alberta a confié ne pas savoir encore ce qu’elle fera pour la suite. Mme Notley ignore aussi pour le moment si elle terminera son mandat de députée d’Edmonton-Strathcona, une circonscription qu’elle a remportée haut la main lors de cinq élections consécutives. Elle n’a pas non plus exclu de se représenter.

Cette annonce met fin à des mois de spéculation sur l’avenir de Mme Notley après la défaite de sa formation aux élections de mai 2023 face aux conservateurs unis de la première ministre Danielle Smith.

Le NPD de Mme Notley a remporté 38 des 87 sièges de l’Assemblée législative, devenant ainsi l’opposition officielle la plus importante de l’histoire de la province.