(Montréal) Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi que le chef d’état-major de la Défense, Wayne Eyre, prendra sa retraite cet été, après 40 ans de service.

La Presse Canadienne

Par voie de communiqué, le premier ministre a remercié le général Eyre pour ses nombreuses années de service. « Les contributions qu’il a apportées pour maintenir les normes de professionnalisme les plus élevées au sein de nos forces armées et le leadership dont il a fait preuve dans le cadre d’opérations de secours […], tant au pays qu’à l’étranger, ont été d’une valeur inestimable. »

Le général Wayne Eyre a occupé des postes de commandement ou de commandement adjoint pendant la majeure partie de sa carrière. Il a été nommé commandant de l’armée canadienne en 2019 et chef d’état-major de la Défense en 2021.

Le général s’est dit fier du travail des Forces armées canadiennes. « J’ai eu l’honneur de servir notre pays en tant que chef d’état-major de la Défense pendant une période charnière de notre histoire, où nous avons été confrontés à des crises et des défis persistants et où le soutien des Forces armées canadiennes a été sollicité sans relâche », a-t-il déclaré.

En plus de quatre affectations aux États-Unis, le général Wayne Eyre a été déployé à Chypre, en Croatie, en Bosnie et à deux reprises en Afghanistan, où il a supervisé la formation des forces de sécurité nationale afghanes. Au Canada, il a été aux commandes de diverses opérations de secours, y compris lors des incendies de forêt en Saskatchewan en 2015 et lors de l’évacuation de Fort McMurray en 2016.

Un processus de sélection sera lancé pour désigner le prochain chef d’état-major de la Défense. Le général Eyre continuera d’exercer ses fonctions pour l’instant, afin d’assurer une transition en douceur.