(Ottawa) La population du Canada a augmenté de plus de 430 000 personnes entre juillet et octobre dernier, ce qui représente le rythme de croissance démographique le plus rapide pour un trimestre depuis 1957.

La Presse Canadienne

Statistique Canada a publié ses estimations démographiques au 1er octobre, qui montrent que la population du Canada a dépassé les 40,5 millions d’habitants.

Selon l’agence fédérale, la croissance totale de la population du pays au cours des neuf premiers mois de l’année a déjà dépassé la croissance totale de toute autre année complète, y compris le record établi en 2022.

Cette croissance démographique record a été alimentée par les migrations internationales, l’augmentation du nombre de résidents non permanents étant à l’origine de la majeure partie de cette hausse.

Le nombre de résidents non permanents a augmenté d’environ 313 000 au cours du troisième trimestre de 2023, d’après les plus récentes estimations démographiques.

Statistique Canada indique que l’augmentation du nombre de résidents non permanents est due aux détenteurs de permis de travail et d’études et, dans une moindre mesure, aux demandeurs d’asile.