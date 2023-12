(Ottawa) Le procès criminel de Tamara Lich et Chris Barber, deux organisateurs du « convoi de la liberté » à Ottawa, a été ajourné jusqu’en janvier, après plus de 30 jours de preuves et d’argumentations juridiques.

La Presse Canadienne

Le procès a débuté en septembre et devait initialement se terminer le 13 octobre, mais il se poursuivra maintenant jusqu’au début de la nouvelle année.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Chris Barber

Tamara Lich et Chris Barber sont tous deux accusés de méfait, d’intimidation et d’accusations liées au fait d’avoir conseillé à d’autres d’enfreindre la loi, au début de 2022.

Les deux coaccusés faisaient partie des organisateurs de premier plan qui ont dirigé les efforts visant à réunir à Ottawa des foules massives de manifestants et des dizaines de gros camions pour protester contre les restrictions de santé publique liées à la COVID-19.

La manifestation a finalement duré plus de trois semaines, alors que les participants bloquaient des rues du centre-ville avec leurs véhicules et campaient à côté de la colline du Parlement.

Le procès devrait reprendre brièvement le 4 janvier, mais aucune date supplémentaire n’a été fixée pour la suite des procédures, au palais de justice d’Ottawa.