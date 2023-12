(Ottawa) Cindy Woodhouse devient cheffe de l’Assemblée des Premières Nations.

La Presse Canadienne

Après six tours de scrutin, la cheffe régionale de l’APN pour le Manitoba avait recueilli 50,8 % des voix enregistrées, en deçà du seuil de 60 % nécessaire à la victoire.

Les dirigeants des Premières Nations, réunis à Ottawa en assemblée extraordinaire, étaient de plus en plus impatients, mercredi soir, alors qu’aucun des deux favoris n’atteignait cette barre des 60 %.

Alors que les chefs s’apprêtaient à voter lors d’un septième tour, jeudi matin à 11 h, l’autre candidat, David Pratt, s’est finalement retiré de la course.

Le vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, en Saskatchewan, n’avait pas concédé la victoire à Mme Woodhouse après le quatrième tour de scrutin, ni le cinquième ou même le sixième, comme s’y attendaient plusieurs délégués.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Cindy Woodhouse et David Pratt

M. Pratt n’a pas concédé comme prévu après le quatrième tour de scrutin, ce qui a conduit à une discussion tendue avec Mme Woodhouse dans le palais des congrès du centre-ville d’Ottawa. Encouragé par ses partisans, il n’a pas non plus concédé après le cinquième ou le sixième tour, surtout après avoir obtenu le soutien d’un candidat défait.

M. Pratt s’est finalement désisté juste avant le début d’un septième tour de scrutin, jeudi matin.

Cette élection a été déclenchée pour remplacer l’ancienne cheffe nationale, RoseAnne Archibald, qui a été évincée à la suite des conclusions d’une enquête sur les plaintes déposées par cinq membres du personnel concernant sa conduite.

L’examen indépendant a conclu que certains de ses comportements constituaient du harcèlement, qu’elle avait enfreint les règles de confidentialité et violé les politiques internes en exerçant des représailles contre les plaignants.

Mme Archibald a nié les allégations. Les personnes qui la soutiennent affirment qu’elle a été démise de ses fonctions pour avoir tenté de modifier le statu quo de l’organisation. Sur les 231 chefs qui avaient participé à une assemblée extraordinaire, 71 % ont voté en faveur de sa destitution.