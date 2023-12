Un conservateur cause un tollé en invitant Lebouthillier à « sortir de son île »

(Ottawa) Le commentaire du député conservateur Joël Godin qui a invité la députée de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, à « sortir de son île », a provoqué l’indignation des libéraux jeudi à la Chambre des communes.

Michel Saba La Presse Canadienne

« Une vraie honte de parler de même des gens, des Madelinots qui ont vécu [la tempête] Doriane, qui ont vécu [la tempête] Fiona », lui a répliqué Mme LeBouthillier.

« Vous devriez avoir honte de parler mal des gens des régions. Honte à vous autres », a-t-elle continué, hors de ses gonds, et sous un tonnerre d’applaudissements de ses collègues qui ont bondi eux aussi de leur fauteuil, l’un d’eux tentant de lui serrer la main alors qu’elle pointait du doigt en direction des banquettes conservatrices.

M. Godin venait de lancer sa remarque, insatisfait que l’élue libérale ait reproché tour à tour aux conservateurs de s’être opposés aux droits des travailleurs, d’avoir partagé de la désinformation liée au logement, de nier les changements climatiques, de rouvrir le débat sur l’avortement et de trahir l’Ukraine.

« J’invite la ministre de sortir de son île de la Madeleine et de venir dans les rues de Montréal », a alors envoyé M. Godin.

Il n’en fallait pas plus pour que des cris surgissent dans la pièce. « À l’ordre s’il vous plaît ! À l’ordre s’il vous plaît ! », sommait tant bien que mal le président, Greg Fergus.

En reprenant sa question, M. Godin a jugé bon de réitérer ses propos et de l’inviter à venir constater la situation dans les rues de Montréal alors que s’y déroule la Guignolée des médias.

« Les gens sont sur le bord de la rue pour demander de l’aide, car les banques alimentaires débordent, a-t-il expliqué. Est-ce que ce gouvernement peut comprendre le désespoir des citoyens et entendre raison ? Une famille de quatre personnes paiera 700 $ de plus l’année prochaine pour son épicerie. »

M. Godin a ainsi invité le gouvernement Trudeau à cesser de « vouloir taxer encore plus, avec la complicité du Bloc québécois », et à « avoir un peu de cœur » en annulant la « taxe carbone » ce qui donnerait « de l’air aux agriculteurs et aux familles canadiennes ».

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, à qui revenait la parole au terme des échanges, a d’emblée dit qu’il « espère » que M. Godin « n’a pas prévu ses vacances aux îles l’été prochain ».