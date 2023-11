(Ottawa) Un comité parlementaire lance une enquête sur l’accessibilité dans les compagnies aériennes canadiennes, en mettant l’accent sur les deux plus grands transporteurs du pays.

La Presse Canadienne

À la suite d’une motion présentée lundi par le député néo-démocrate Taylor Bachrach, le comité fédéral des transports a voté en faveur d’une étude sur l’état des transports accessibles aux Canadiens vivant avec un handicap, ainsi que sur le régime réglementaire qui l’entoure.

Le comité a cité des informations récentes faisant état de voyageurs aériens « confrontés à de la discrimination et à un traitement inacceptable » à bord, et a invité les présidents-directeurs généraux d’Air Canada et de WestJet à témoigner aux côtés du ministre des Transports Pablo Rodriguez, de la vérificatrice générale Karen Hogan, et d’autres experts et acteurs de l’industrie.

La motion demande en outre au gouvernement de déposer une réponse à un rapport de comité qui devrait être présenté à la Chambre des communes.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, s’est excusé pour les lacunes d’accessibilité de la compagnie aérienne et a annoncé de nouvelles mesures visant à améliorer l’expérience de voyage de centaines de milliers de passagers ayant un handicap.

Cette décision survient à la suite d’un certain nombre de rapports faisant état de mauvais traitements envers des passagers, notamment un incident survenu en août au cours duquel un homme atteint de paralysie cérébrale spastique a été contraint de se traîner hors d’un avion d’Air Canada à Las Vegas en raison d’un manque d’assistance.