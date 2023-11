Dix autres Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille ont pu traverser lundi le poste-frontière de Rafah, au sud de la bande de Gaza, pour trouver refuge en Égypte.

C’est ce qu’a confirmé Affaires mondiales Canada (AMC) dans un communiqué, en réitérant que l’ambassade canadienne au Caire leur fournit actuellement une assistance consulaire, de la nourriture, l’hébergement et des produits de première nécessité pendant qu’ils organisent leurs plans de voyage ».

Au total, 356 ressortissants canadiens ont jusqu’ici été en mesure de traverser en Égypte par le poste frontalier de Rafah. Dimanche, le gouvernement fédéral avait affirmé que 234 d’entre eux y étaient déjà parvenus, ce qui s’ajoutait à la centaine de personnes ayant déjà évacué mardi et jeudi de la semaine dernière.

Ottawa est aussi au fait que neuf citoyens canadiens « auraient traversé la frontière de Rafah grâce à une tierce partie ». Aucune autre information n’a été donnée à ce sujet, pour des raisons de confidentialité.

La situation demeure encore « fluide et imprévisible », a toutefois répété Affaires mondiales Canada, en soulignant que « les Canadiens devraient s’attendre à des retards importants et des fermetures sans préavis au poste frontalier de Rafah ».

« Nous continuons de communiquer directement avec les Canadiens en leur demandant d’avoir leurs documents de voyage à portée de main et d’être prêts à voyager dans un délai très restreint », a souligné l’agence. En Égypte, le gouvernement autorise les personnes entrant sur son territoire depuis Gaza à rester dans le pays pour un maximum de trois jours.

D’autres options

Par ailleurs, le gouvernement a rappelé lundi que les membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui se trouvent actuellement à Gaza, en Cisjordanie ou en Israël, mais qui ne sont pas en mesure de s’inscrire via le service d’inscription des Canadiens à l’étranger, sont invités à contacter le service de surveillance et centre de réponse d’urgence d’AMC.

Selon l’agence fédérale, six citoyens canadiens et une personne ayant des liens étroits avec le Canada sont morts depuis le 7 octobre dernier. Deux Canadiens sont aussi portés disparus.

En date du 13 novembre, on comptait 5701 Canadiens inscrits à la Liste des Canadiens à l’étranger en Israël, ainsi que 449 Canadiens inscrits en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Depuis dimanche, les autorités affirment avoir été en contact avec plus de ressortissants canadiens à Gaza, 64 en Cisjordanie et 15 en Israël.

Lundi, des Canadiens qui ont fui la bande de Gaza affirment que la définition canadienne de la famille les a obligés à faire le choix déchirant de laisser derrière eux des êtres chers. Le Conseil canadien pour les réfugiés, de son côté, préconise une définition plus large de la famille, afin que les personnes qui fuient Gaza puissent trouver refuge auprès de leurs proches au Canada.

Avec La Presse Canadienne