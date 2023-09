Crise entre le Canada et l’Inde

Ottawa évalue ses effectifs en Inde et resserre la sécurité

(Ottawa) Inquiétudes pour la sécurité du personnel diplomatique d’Ottawa en Inde, gel du traitement des demandes de visa de citoyens canadiens par New Delhi, ton de plus en plus belliqueux au ministère indien des Affaires étrangères : la crise diplomatique entre le Canada et l’Inde ne montre aucun signe de détente.