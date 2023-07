Ces nouvelles sanctions d’Ottawa visent 20 personnes et 21 entités russes liées à « des sociétés militaires privées et à des organisations dites bénévoles qui soutiennent la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine », ainsi qu’au secteur nucléaire russe.

(Montréal) Le Canada a imposé jeudi de nouvelles sanctions contre des personnalités et entreprises russes, notamment des responsables militaires du groupe paramilitaire Wagner actif en Afrique et en Ukraine, a indiqué le gouvernement.

Agence France-Presse

Quelques heures avant cette annonce, le Royaume-Uni avait également annoncé des sanctions liées à des exactions du groupe Wagner en Afrique.

« Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le président Poutine et ses collaborateurs tentent d’effacer la culture et l’identité de l’Ukraine par des actions militaires violentes et injustifiables et par des efforts de propagande », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué.

Parmi les personnalités visées par les mesures figurent « des figures de proue du groupe Wagner qui ont été actives à la fois en Ukraine et en Afrique », dont Ivan Maslov, le chef de la section du groupe Wagner accusée d’avoir contribué au massacre de civils à Moura, au Mali, en mars 2022.

Le Canada avait déjà sanctionné le groupe Wagner et son chef, Evguéni Prigojine.

Le groupe paramilitaire russe est de plus en plus actif en Afrique, notamment au Mali, où la junte militaire emploie ses mercenaires et s’est rangée diplomatiquement du côté de la Russie depuis la détérioration de ses relations avec la France.

L’ONU a accusé début mai l’armée malienne et des combattants « étrangers » d’avoir exécuté au moins 500 personnes en mars 2022 lors d’une opération antidjihadiste à Moura.

Elles se voient imposer une interdiction des transactions, un gel de tous leurs avoirs au Canada et une interdiction d’entrée sur le territoire canadien.

En outre, le gouvernement canadien sanctionne une dizaine de personnalités des secteurs de la culture et de l’éducation en Russie, notamment des chanteurs, des acteurs et des cinéastes, ainsi que quatre entités, dont le ministère de la Culture.

Depuis 2014 et l’annexion de la Crimée par la Russie, le Canada a imposé des sanctions contre plus de 2600 personnes et entités.