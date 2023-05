Incendie de forêt à Edson, située entre Edmonton et Jasper

Les évacuations se sont poursuivies dimanche en Alberta en raison de la progression d’incendies de forêt, portant le total à près de 30 000 déplacés en quelques jours, une situation « sans précédent » à cette période de l’année.

Shawn Chernecki a eu peur pour son père qui réside à Wildwood, dans le nord de l’Alberta. Ce dernier a été évacué, dimanche, alors que la route entre son village et Entwistle, une heure à l’ouest d’Edmonton, était complètement coupée en raison des brasiers.

« Depuis quelques jours, on reçoit sans cesse des alertes sur nos téléphones », raconte l’Albertain qui s’est réfugié plus à l’est, à Stony Plain. « C’est fou, c’est tellement rapide, l’avancée du feu. »

La province a déclaré dimanche que 108 incendies étaient toujours actifs et que le nombre d’évacués s’élevait maintenant à presque 30 000, contre environ 24 000 la veille.

Selon l’organisme Alberta Wildfire, 31 de ces 108 incendies sont considérés comme hors de contrôle et, si les conditions météorologiques se sont quelque peu améliorées dans les régions du sud et du centre de la province, les régions situées plus au nord n’ont pas eu autant de chance.

Des averses éparses ont permis aux pompiers de se rapprocher des flammes pour les combattre, mais des températures plus élevées sont prévues dans la plupart des régions de la province au moment où de nombreuses personnes évacuées s’inquiètent pour la suite des choses.

Des citoyens inquiets

Keith Lenz raconte avoir embarqué tout ce qu’il possédait dans son camion avant de quitter Drayton Valley vendredi matin avec sa femme et son chien. Jeudi soir, les résidants ont été invités à évacuer la ville, située à environ 150 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton, ce qui a affecté 7000 personnes alors que les incendies de forêt brûlaient à proximité.

Le couple est arrivé à Edmonton dimanche matin après s’être retrouvé à court d’argent lors d’un séjour de deux nuits dans un hôtel d’Athabasca. Il ne sait pas s’il a une maison où retourner.

« Aucun d’entre nous ne sait si sa propriété a été brûlée, dit-il. Le plus stressant, c’est de savoir où le feu a brûlé, ce qu’il en reste, où il se trouve actuellement et quelle est l’ampleur des dégâts dans ces zones. »

Le directeur de l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta, Colin Blair, a déclaré que des rapports précis sur les dégâts n’étaient pas disponibles parce que les conditions à l’extérieur rendaient leur obtention difficile et puisque les autorités se concentrent à secourir les citoyens.

Des bâtiments ont toutefois été détruits, a-t-on pu confirmer, notamment 20 maisons, un poste de police et un magasin à Fox Lake, dans le nord de l’Alberta.

En campagne électorale

Plus tôt dans la journée de dimanche, la première ministre Danielle Smith a rencontré la chef de l’opposition, Rachel Notley, dans le but de la tenir informée de la situation des incendies de forêt et de l’état d’urgence.

L’Alberta est en pleine campagne électorale avec un vote prévu le 29 mai, mais certains candidats des zones touchées par les incendies ont annoncé qu’ils suspendaient leurs activités de campagne.

Avec La Presse Canadienne et l’Agence France-Presse