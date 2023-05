Plus de 24 000 Albertains ont été forcés de quitter leur résidence devant la menace d’incendies de forêt. Samedi, la province a déclaré l’état d’urgence.

« Le nombre d’incendies et d’évacuations a encore augmenté et nous devons donner la priorité à la sécurité des Albertains », a déclaré en soirée la première ministre, Danielle Smith, sur Twitter.

Samedi, 110 incendies brûlaient en Alberta, dont 32 étaient hors de contrôle. La province a déclaré l’état d’urgence afin de se donner plus de pouvoir pour lutter contre les nombreux incendies qui se sont déclenchés dans les derniers jours.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La première ministre albertaine Danielle Smith

« Nous pouvons tous contribuer à la lutte contre les incendies de forêt et leurs conséquences en respectant toutes les interdictions de feu et autres restrictions, en collaborant avec les autorités locales et en suivant leurs directives, et en faisant preuve de compréhension et de gentillesse à l’égard de ceux qui nous entourent », a ajouté Mme Smith.

Au total, 24 000 personnes ont été forcées de quitter leur résidence devant la menace d’incendies de forêt qui font rage dans le centre et le nord de la province. Plus de 5000 autres résidants se tiennent prêts à évacuer.

En déclarant l’état d’urgence, le gouvernement pourra accéder à des fonds additionnels et mobiliser un soutien supplémentaire dans la lutte contre les incendies.

Déjà, certains bâtiments ont été détruits par les flammes, dont 20 maisons, un poste de police et un magasin à Fox Lake. Depuis le début de l’année, 350 000 hectares ont brûlé à travers la province.

Selon Radio-Canada, près de 80 pompiers de l’Ontario et du Québec devaient arriver samedi en Alberta afin d’appuyer la lutte contre les nombreux incendies.

« Il s’agit d’une période difficile et stressante pour de nombreux Albertains, et je tiens à remercier chacun d’entre vous pour l’aide qu’il apporte dans la mesure du possible », a souligné Danielle Smith.

Avec La Presse Canadienne et la CBC