Immigration

Les « tours du poteau » montent en flèche

Devant la lenteur du Canada à traiter les demandes de visa, de nombreux étudiants et travailleurs étrangers ont recours à une tactique inusitée pour accélérer le traitement de leur dossier : se faire refouler à la douane américaine. Cette pratique est de plus en plus répandue, les douaniers ayant dû traiter 31 000 demandes depuis un an.