Les Canadiens soulignent le jour du Souvenir d’un océan à l’autre

(Ottawa) La guerre en Ukraine a occupé une place importante, vendredi, alors que les Canadiens se sont rassemblés au pied de cénotaphes et de monuments commémoratifs un peu partout au pays pour se souvenir et rendre hommage à ceux et celles qui ont combattu sous le drapeau.