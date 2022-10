Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse

Onze jours après Fiona, la colère s’accentue chez les habitants sans électricité

(Halifax) Onze jours après que la tempête post-tropicale Fiona ait renversé des lignes électriques à plusieurs endroits au Canada atlantique, plus de 13 000 habitants de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse étaient toujours privés de courant mercredi soir, exaspérant de plus en plus les personnes touchées.