(Langley) Des militants de Vancouver et de l’île de Vancouver affirment que la violence contre les sans-abri n’est pas un problème isolé à Langley, en Colombie-Britannique, et qu’il est temps de changer les choses.

La Presse Canadienne

Kelly Morris dit croire qu’elle aurait été tuée dans une fusillade dans un campement près de Qualicum Beach en 2020, qui a coûté la vie à trois autres personnes, si elle n’avait pas reçu un appel téléphonique l’avertissant de rester en dehors de la zone.

Mme Morris, une ancienne toxicomane qui est maintenant travailleuse communautaire, dit qu’elle a aidé plus de 600 personnes vulnérables à se connecter à des services, mais il y a un besoin désespéré de logements pour des personnes à faible revenu et de lits de traitement de désintoxication.

Un homme armé a tué deux personnes et en a blessé deux autres dans une série de fusillades, lundi, à Langley. Selon la police, les victimes étaient des personnes sans-abri, bien que cela n’a pas encore été confirmé.

Les policiers n’ont pas établi de motif pour les violences dans la banlieue de Vancouver, mais ils affirment que l’homme qu’ils ont atteint mortellement par balle, Jordan David Goggin, 28 ans, était le tueur.

La porte-parole de l’Union Gospel Mission à Vancouver, Rachael Allen, constate que la violence contre les membres de la communauté en situation d’itinérance s’est intensifiée et qu’il est temps de faire preuve de plus de compassion.

« Notre communauté est souvent victime de jugement, de stigmatisation et même de violence », explique Mme Allen, qui travaille dans le Downtown Eastside à Vancouver.

Entendre parler de cela nous rappelle simplement que tout le monde mérite de la dignité et de la sécurité. Rachael Allen, porte-parole de l’Union Gospel Mission

Un évènement de sensibilisation communautaire était prévu mardi pour les personnes touchées à Langley en réponse aux fusillades. Des représentants des services aux victimes, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des conseillers en situation de crise et d’autres groupes de soutien communautaire devaient offrir des services.

Le premier ministre Justin Trudeau a publié mardi un message sur Twitter disant qu’il était « horrifié » par la série de fusillades qui a duré six heures.

Le message dit que son cœur est brisé pour les proches et les communautés des victimes, et il souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. « Cette violence n’a pas sa place dans nos communautés », ajoute-t-il.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que « l’acte de violence insensé est extrêmement troublant ».

M. Farnworth mentionne qu’il comprend que les Britanno-Colombiens sont inquiets et effrayés lorsque des fusillades se produisent dans leurs quartiers.

Les meurtres à Langley sont survenus un jour après que deux hommes ont été tués par balle dans la station balnéaire de Whistler. La police a déclaré que cela était lié à des gangs.

Le 15 juillet, un homme acquitté dans deux attentats à la bombe de 1985 visant des avions d’Air India, Ripudaman Singh Malika, a été abattu devant son lieu de travail à Surrey.

« Nous ne connaissons pas encore le motif des fusillades. Cependant, avec les évènements tragiques (de lundi), je veux que les Britanno-Colombiens se sentent rassurés qu’au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, nous les ferons savoir au public », a indiqué le ministre Farnworth.