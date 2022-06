La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a annoncé mercredi 85 nominations et quelques promotions au sein de l’Ordre du Canada.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Stacey Ann Allaster, l’ancienne PDG de l’Association des joueuses de tennis (WTA), a reçu la plus haute distinction en étant nommée compagnon de l’Ordre « pour ses contributions pionnières à l’avancement de l’égalité des sexes dans le tennis professionnel féminin et pour son mentorat passionné dans le secteur de la gestion du sport ».

PHTOTO VICTORIA CHIESA, TIRÉE DU SITE DES INTERNATIONAUX DES ÉTATS-UNIS Stacey Ann Allaster, ancienne PDG de l’Association des joueuses de tennis (WTA)

Parmi les 13 nouvelles nominations au rang d’officier, on compte l’ancien sprinter et médaillé olympique Donovan Bailey, le réalisateur et scénariste François Girard, et l’actrice Sandra Oh.

Enfin Mme Simon a sélectionné 71 nouveaux membres, dont le photographe Bernard Brault — anciennement à La Presse, le conteur Fred Pellerin, la présidente du Musée McCord Suzanne Sauvage, et l’actrice Guylaine Tremblay.

ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Le conteur Fred Pellerin en mars 2021

Cette cohorte est aussi marquée par plusieurs nouveaux membres autochtones, dont la juge Marion R. Buller, de la Colombie-Britannique, ainsi que des aînés de Calgary et de la Première nation de Tobique, au Nouveau-Brunswick.

« Les personnes nommées aujourd’hui représentent une variété de secteurs, ont connu du succès sur la scène nationale et internationale, et ont fait montre d’ingéniosité, d’innovation et de générosité », a dit Mme Simon, citée dans le communiqué annonçant les nominations. « Plus encore, ces personnes ont amélioré la qualité de vie de leurs communautés et du Canada grâce à leur dévouement et à leur engagement exemplaires. »

Les lauréats reçoivent un insigne en argent en forme de flocon de neige à six pointes avec un anneau rouge au milieu et une couronne royale au-dessus. Il comporte également une feuille d’érable avec la devise de l’ordre : « Desiderantes Meliorem Patriam », ce qui signifie « Ils désirent une partie meilleure ».

L’Ordre du Canada a été créé en 1967 « pour rendre hommage aux personnes dont les réalisations façonnent notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos communautés ». Plus de 7600 personnes de tous les secteurs de la société ont été investies jusqu’ici au sein de l’Ordre.

Il s'agit de l’une des plus hautes distinctions honorifiques du pays, obtenue par plus de 7600 personnes à ce jour. La liste complète des nominations et des promotions annoncées mercredi peut être consultée sur le site web de la gouverneure générale.

Avec La Presse Canadienne