(Ottawa) Le gouvernement Trudeau vise un allié objectif de la Russie dans son agression contre l’Ukraine : la Biélorussie.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé que le Canada interdit maintenant aux avions biélorusses d’entrer dans l’espace aérien canadien. Il en a fait l’annonce sur son compte Twitter.

« Nous interdisons aux avions biélorusses d’entrer dans l’espace aérien canadien en réponse à leur soutien à l’agression non provoquée de la Russie en Ukraine », a-t-il indiqué dans son gazouillis.

Dans les jours qui ont suivi l’invasion russe de l’Ukraine, le Canada a interdit aux avions russes le droit de survoler l’espace aérien canadien. Il a aussi interdit l’accès aux ports du Canada aux bateaux russes dans le cadre d’une série de sanctions imposées contre le régime de Vladimir Poutine.

Les forces militaires de la Russie sont entrées en Ukraine depuis leur propre territoire, depuis la Crimée annexée, ainsi que depuis la Biélorussie, où des soldats russes étaient déployés depuis plusieurs semaines, officiellement pour des « exercices ». Minsk affirme qu’aucun militaire biélorusse participe aux attaques.

Mardi, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions économiques visant le président biélorusse Alexandre Loukachenko et son épouse, ainsi que des personnes et une entité russe, pour corruption et atteinte aux droits humains.

Ces sanctions visent Alexandre Loukachenko, allié du président russe Vladimir Poutine, et « chef d’un gouvernement corrompu en Biélorussie dont le réseau de favoritisme profite à son entourage et à son régime ». Le président Loukachenko ainsi que sa femme et ses trois fils, sont également interdits de territoire aux États-Unis, .

Ces mesures ne sont pas directement liées à la guerre en Ukraine, mais s’inscrivent dans un mouvement de sanctions internationales visant la Russie et la Biélorussie, selon Washington.

Avec AFP