Le Service de police d’Ottawa (SPO) s’attendait à recevoir de la visite de nouveaux camionneurs samedi, alors que plusieurs convois de différentes régions du Québec se dirigeaient vers la capitale.

Le Droit

« En raison du volume de personnes et de véhicules dans le centre-ville, la police a géré en toute sécurité le mouvement de divers convois à Ottawa et dans les environs. Un convoi de 300 véhicules et un convoi de voitures de 20 kilomètres en provenance du Québec ont été gérés en toute sécurité », mentionne le SPO dans un communiqué.